Андрей Зубков покинул «Локомотив-Кубань»

Форвард Андрей Зубков принял решение покинуть краснодарский «Локомотив-Кубань», за который выступал в течении восьми лет.

«Хочу сказать огромное спасибо «Локомотиву» – руководству клуба, спонсорам, тренерскому штабу, офису и, конечно же, болельщикам. За то время, что я провел в Краснодаре, я ощущал поддержку на протяжении каждого дня. Но когда-то перемены все же должны произойти. Я ещё раз благодарю красно-зеленую семью за все, что она для меня делала», – цитирует Зубкова официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне Зубков в среднем за 24 минуты на паркете забивал восемь очков и собирал четыре подбора.