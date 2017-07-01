Андрей Ведищев: Зубкову нужно было сменить окружение

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал решение форварда Андрея Зубкова покинуть команду.

«Андрей вырос в нашем клубе: попав в систему «Локо» в 2009 году, он сначала стал одним из лидеров молодежной команды и завоевал с ней два чемпионства, а затем дорос до уровня игрока, способного выступать в Единой лиге ВТБ и сборной России. Но прошедший сезон показал, что пришло время сменить обстановку. У Зубкова закончился контракт. Я желаю ему удачи и успешного продолжения карьеры», – цитирует Ведищева официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне Зубков в среднем за 24 минуты на паркете забивал восемь очков и собирал четыре подбора.