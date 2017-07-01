Леброн Джеймс: Желаю Полу успехов

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал обмен разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Криса Пола в «Хьюстон Рокетс».

«Мой брат отправился в новые приключения. Желаю тебе удачи и всего наилучшего. Хьюстон, в вашей команде будет великий игрок», - написал Джеймс в своем твиттере.

Напомним, что «Лос-Анджелес Клипперс» обменяли Пола Пола в «Хьюстон» на Беверли, Уильямса и Деккера.

Отметим, что с 1 июля Пол мог стать свободным агентом. Спортсмен известил «Клипперс» о том, что подпишет контракт с «Хьюстоном», и потому клуб решился на его обмен.

Добавим, что в минувшем сезоне Пол набирал в среднем по 18,1 очка, 9,2 передачи, 5,0 подбора и 2,0 перехвата за 31,5 минуты на площадке.