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Леброн Джеймс: Желаю Полу успехов

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Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал обмен разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Криса Пола в «Хьюстон Рокетс».

«Мой брат отправился в новые приключения. Желаю тебе удачи и всего наилучшего. Хьюстон, в вашей команде будет великий игрок», - написал Джеймс в своем твиттере.

Напомним, что «Лос-Анджелес Клипперс» обменяли Пола Пола в «Хьюстон» на Беверли, Уильямса и Деккера.

Отметим, что с 1 июля Пол мог стать свободным агентом. Спортсмен известил «Клипперс» о том, что подпишет контракт с «Хьюстоном», и потому клуб решился на его обмен.

Добавим, что в минувшем сезоне Пол набирал в среднем по 18,1 очка, 9,2 передачи, 5,0 подбора и 2,0 перехвата за 31,5 минуты на площадке.

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