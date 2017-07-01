Джей Ар Смит: Из-за «Уорриорз» в НБА творится безумие

Защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит заявил, что обмен разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Криса Пола в «Хьюстон Рокетс» связан с фактором чемпионства «Голден Стэйт Уорриорз».

«Вот такие дела у нас в лиге творятся. А все из-за того, что «Уорриорз» приобрели Дюранта прошлым летом», - цитирует Смита Washington Post.

Напомним, что «Лос-Анджелес Клипперс» обменяли Пола Пола в «Хьюстон» на Беверли, Уильямса и Деккера.