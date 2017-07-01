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Сауль продлил контракт с «Атлетико»

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Сауль Ньигес продолжит выступать за мадридский клуб.

Футболист продлил соглашение с командой до лета 2026 года. Отметим, что 22-летний Сауль – воспитанник «Атлетико», он находится в системе клуба с 2007 года.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в его новом контракте возрастет с 80 до 100 миллионов евро.

Напомним, Сауль был признан лучшим игроком молодежного чемпионата Европы 2017 года. В финальном матче испанцы уступили команде Германии. 

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