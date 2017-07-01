Сауль продлил контракт с «Атлетико»
Источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии
Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Сауль Ньигес продолжит выступать за мадридский клуб.
Футболист продлил соглашение с командой до лета 2026 года. Отметим, что 22-летний Сауль – воспитанник «Атлетико», он находится в системе клуба с 2007 года.
🔴⚪️🔴 @saulniguez amplía su contrato hasta 2026 🖊— Atlético de Madrid (@Atleti) 1 июля 2017 г.
¡Enhorabuena! 👏🙌
➡️ https://t.co/DZXMRscVv2#Saúl2026 #AúpaAtleti pic.twitter.com/xEl9T5UzWN
Ранее сообщалось, что сумма отступных в его новом контракте возрастет с 80 до 100 миллионов евро.
Напомним, Сауль был признан лучшим игроком молодежного чемпионата Европы 2017 года. В финальном матче испанцы уступили команде Германии.
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