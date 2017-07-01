Саша Обрадович: Ильницкий отлично усилит «Локомотив-Кубань»

Главный тренер «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал подписание контракта с форвардом Станиславом Ильницким.

«Стас – это отличное усиление, он может закрыть сразу две позиции, легкого форварда и тяжелого. У этого игрока хорошие перспективы и здравый боевой дух. К тому же он отличный парень, что тоже немаловажно. Мы будем работать над тем, чтобы он продолжил прибавлять. Счастлив, что он будет играть за нашу команду», – приводит слова Обрадовича официальный сайт «Локомотив-Кубань».

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Ильницкий выступал за подмосковные «Химки», провел 33 игры, в которых в среднем записывал на свой счет по 3,2 очка, 2,3 подбора и 0,6 передачи за 12,5 минуты. В Еврокубке сезона-2016/17 он отыграл 17 матчей (4,6 очка, 3,5 подбора и 0,9 передачи).