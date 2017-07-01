Марк Кьюбан: Ноэль хочет играть за «Даллас»
Источник: Dallas NewsКомментарии
Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поведал о встрече с центровым команды Нерленсом Ноэлем.
«У нас был отличный разговор с Ноэлем. Могу сказать определенно точно, что он горит желанием играть в Техасе. Пока не могу сказать более конкретно, но уверен, что все будет хорошо», - приводит слова Кьюбана Dallas News.
В прошедшем сезоне Ноэль в среднем за 22 минуты на газоне набирал 8,5 очков и собирал 7 подборов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически