Марк Кьюбан: Ноэль хочет играть за «Даллас»

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поведал о встрече с центровым команды Нерленсом Ноэлем.

«У нас был отличный разговор с Ноэлем. Могу сказать определенно точно, что он горит желанием играть в Техасе. Пока не могу сказать более конкретно, но уверен, что все будет хорошо», - приводит слова Кьюбана Dallas News.

В прошедшем сезоне Ноэль в среднем за 22 минуты на газоне набирал 8,5 очков и собирал 7 подборов.