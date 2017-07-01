Ляказетт может перейти в «Арсенал»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт может в ближайшее время стать игроком лондонского «Арсенала».

Как сообщает L'Equipe, Ляказетт уже дал согласие на трансфер, в данный момент клубы согласовывают сумму перехода. «Лион» планирует заработать не менее 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ляказетт принял участие в 39-ти матчах, забил 35 голов и отдал пять результативных передач.