Борис Рапопорт: «Зенит» смотрится на рынке богатым купцом, которому вряд ли кто-то откажет
Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил летнюю трансферную кампанию питерцев.
- Безусловно, и Полоз, и Ерохин - футболисты хорошего уровня, чья квалификация не вызывает сомнений. Как и давно уже выступающий в России Нобоа, - сказал специалист. - Есть определенная тревога, связанная с тем, что не все игроки, хорошо проявившие себя у Курбана Бердыева, столь же уверенно смотрятся и в других клубах. Кроме того, эти футболисты в «Ростове» имели постоянную игровую практику. А в «Зените» им никто ничего не гарантировал. Вот Полоз сейчас очень хорошо выглядел в сборной. Но в питерском коллективе на схожей позиции Александр Кокорин. «Зенит» сейчас смотрится на рынке богатым купцом, у которого хорошие финансовые возможности и которому вряд ли кто-то откажет. И уж точно питерцам не откажет «Ростов» с его-то долгами.