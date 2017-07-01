Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Плишкова6:4, 1:2Возняцки
Футбол  Спартак- : -Вождовац
Футбол  ЦСКА- : -Партизан
Футбол  США- : -Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зобнин может приступить к тренировкам через месяц

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Генеральный директор итальянской клиники «Вилла Стюарт» рассказал о том, как прошла операция полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина. 

- Операция прошла очень хорошо, мы довольны результатом и ходом восстановления после травмы, футболист уже занимается в тренажерном зале клиники. Роман побудет еще совсем немного времени под наблюдением наших специалистов, а затем мы отправим его долечиваться в структуру клуба.

Если все будет хорошо, то я уверен, что уже через месяц Роман приступит к тренировкам по индивидуальной программе, а еще спустя небольшое время может начать тренировки в общей группе «Спартака», - цитирует Туркетто агентство ТАСС.

Напомним, в первом тайме товарищеского матча между сборными Венгрии и России (0:3), который состоялся 5 июня в Будапеште, Роман Зобнин получил травму колена.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хавбек сборной Италии перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛХавбек сборной Италии перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Полузащитник Швец подписал контракт с «Ахматом»Полузащитник Антон Швец подписал четырехлетний контракт с «Ахматом», сообщает официальный сайт грозненского клуба.Борис Рапопорт: «Зенит» смотрится на рынке богатым купцом, которому вряд ли кто-то откажетБывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт оценил летнюю трансферную кампанию питерцев.«Вы этого не знаете? Или не хотите знать?!» Жесткий ответ миру про наш допинг«Вы этого не знаете? Или не хотите знать?!» Жесткий ответ миру про наш допингВиталий Мутко дошел до кипения: он готов доказывать допинговую чистоту России хоть в танце.Кудряшов может продолжить карьеру в чемпионате ТурцииЗащитник сборной России Федор Кудряшов, выступавший в минувшем сезоне за «Ростов», проведет переговоры с турецким клубом «Истанбул Башакшехир».«Уфа» подписала защитника сборной Грузии Табидзе«Уфа» подписала долгосрочный контракт с защитником сборной Грузии Джемалом Табидзе, последним клубом которого был «Урал», сообщается на официальном сайте команды из Башкортостана.Виталий Мутко: Готовы работать с системой видеоповторов на стадионах Кубка конфедераций и с стадионе «Краснодара»Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от проведения Кубка конфедераций в России.Сотрудники ГИБДД смогут купить абонементы на матчи «Динамо» со скидкойМосковское «Динамо» предоставит скидку сотрудникам правоохранительных органов на абонементы в честь дня ГАИ (ГИБДД).Джанни Инфантино: Допинг у россиян на ЧМ-2014? Их проверяли европейские врачи, результат - отрицательныйПрезидент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о сообщениях СМИ по поводу допинга сборной России на ЧМ-2014.Александр Бубнов: Манчини попал в совершенно иную среду, ему потребуется времяФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от работы Роберто Манчини в «Зените».Ари: Из поражения от «Риеки» нужно вынести позитивНападающий «Локомотива» Ари прокомменировал поражение в контрольном матче от хорватской «Риеки» со счетом 0-1.Юрий Семин: Выкуп Кверквелии - отличная новостьГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал подписание клубом защитника Соломона Кверквелии и поделился мнением про поражение от «Риеки» в контрольном матче.Франческо Ачерби: Рассмотрю предложение «Зенита»Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби заявил, что готов рассмотреть предложение о переходе в санкт-петербургский «Зенит», если оно поступит.Маурисио: Спасибо болельщикам «Спартака» за поддержкуБразильский защитник «Лацио» Маурисио поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку.Виталий Мутко: Пора забыть о ситуации с Лебедевым и ЖирковымПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал про встречу с членом исполнительного комитета РФС Игорем Лебедевым.Паредес проходит медосмотр для «Зенита»Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес уже в ближайшие часы может стать игроком «Зенита».Михаил Гершкович: Дзюба осложняет себе дорогу в сборнуюПрезидент Ассоциации футбольных тренеров России Михаил Гершкович прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций.Ивелин Попов: «Спартак» в сезоне-2016/17 был близок к идеальномуПолузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился ожиданиями от следующего сезона красно-белых.«Спартак» нашел замену Ещенко, но потерял спонсора (видео)«Спартак» нашел замену Ещенко, но потерял спонсора (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Алексей Поддубский: Показали характер, одержав победу в том числе над собойГлавный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский поделился впечатлениями от победы над «Тэджон Ситизен» (2:1) в товарищеском матче, который прошел в Корее.
Футбол
«Уфа» подписала защитника сборной Грузии Табидзе
Теннис
Пепе Имаз: Я работаю с Джоковичем 4,5 года и никак не связан с падением его результатов
Футбол
«Томь» погасила задолженности перед игроками
Футбол
Джанни Инфантино: Может расширим Кубок конфедераций до 48 команд
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Роман Зобнин
Роман Зобнинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости