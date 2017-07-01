Зобнин может приступить к тренировкам через месяц

Генеральный директор итальянской клиники «Вилла Стюарт» рассказал о том, как прошла операция полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина.

- Операция прошла очень хорошо, мы довольны результатом и ходом восстановления после травмы, футболист уже занимается в тренажерном зале клиники. Роман побудет еще совсем немного времени под наблюдением наших специалистов, а затем мы отправим его долечиваться в структуру клуба.

Если все будет хорошо, то я уверен, что уже через месяц Роман приступит к тренировкам по индивидуальной программе, а еще спустя небольшое время может начать тренировки в общей группе «Спартака», - цитирует Туркетто агентство ТАСС.