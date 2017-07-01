Шафиков не планирует завершать карьеру после поражения от Истера
Российский легковес Денис Шафиков не планирует завершать спортивную карьеру после спорного поражения от американца Роберта Истера-младшего.
- Пока сложно что-то сказать о планах. Денис заканчивать не собирается, - заявил менеджер боксера Алексей Васильев.
Минувшей ночью в американском городе Толедо (штат Огайо) Шафиков встречался с местным бойцом Робертом Истером-младшим - действующим чемпионом мира по версии IBF.
Начало поединка прошло под диктовку Истера, однако затем Денис смог перехватить инициативу.
В итоге бой получился близким, однако двое судей отдали победу Роберту с разгромным счетом 120:108. Третий также посчитал победителем Истера - 116:112.
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