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Фернанду Сантуш: Сборная Португалии не перестает быть командой в отсутствии Роналду

Источник:  A BolaКомментарии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча за третье место Кубка конфедераций с командой Мексики.

«Уезд Роналду? Ничего страшного тут нет, у нас еще целая команда есть. Криштиану – ее часть, но без него она не пропадет.  

В матче за бронзу будут играть две команд, который по амбициям достойны финала. Пусть и матч за третье место не самый престижный, но мы стараемся сохранять мотивацию», - приводит слова Сантуша A Bola.

Напомним, в полуфинале турнира португальцы уступили чилийцам (0:0, 0:3 – по пенальти) и сыграют 2 июля в матче за третье место с командой Мексики.

Матч

Португалия - Мексика

Место и дата

02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция

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