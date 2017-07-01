Фернанду Сантуш: Сборная Португалии не перестает быть командой в отсутствии Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча за третье место Кубка конфедераций с командой Мексики.

«Уезд Роналду? Ничего страшного тут нет, у нас еще целая команда есть. Криштиану – ее часть, но без него она не пропадет.

В матче за бронзу будут играть две команд, который по амбициям достойны финала. Пусть и матч за третье место не самый престижный, но мы стараемся сохранять мотивацию», - приводит слова Сантуша A Bola.

Напомним, в полуфинале турнира португальцы уступили чилийцам (0:0, 0:3 – по пенальти) и сыграют 2 июля в матче за третье место с командой Мексики.