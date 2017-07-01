«Манчестер Юнайтед» предложит 15 млн фунтов за защитника «Селтика»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести этим летом защитника «Селтика» Кирана Тирни, сообщает The Sun.
За 20-летнего игрока, который весной дебютировал в сборной Шотландии, манкунианцы готовы заплатить 15 млн фунтов.
По замыслу главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью, на левом фланге обороны Тирни сменит Люка Шоу, игрой которого португальский специалист недоволен.
Ранее сообщалось об интересе к шотландцу со стороны лондонского «Арсенала».
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