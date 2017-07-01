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Станислав Ильницкий: Постараюсь принести «Локо» пользу

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

Форвард Станислав Ильницкий прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом-Кубань».

«Химки были моим домом, я здесь вырос как игрок и как человек. Но настала пора сделать новый шаг в карьере. Буду стараться приносить пользу «Локомотиву» на каждом сантиметре площадки! Знаю, что в Краснодаре болельщики очень любят свою команду, поэтому надеюсь на теплый прием», – цитирует Ильницкого официальный сайт клуба.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Ильницкий выступал за подмосковные «Химки», провел 33 игры, в которых в среднем записывал на свой счет по 3,2 очка, 2,3 подбора и 0,6 передачи за 12,5 минуты. В Еврокубке сезона-2016/17 он отыграл 17 матчей (4,6 очка, 3,5 подбора и 0,9 передачи).

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