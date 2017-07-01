Полузащитник Швец подписал контракт с «Ахматом»
Полузащитник Антон Швец подписал четырехлетний контракт с «Ахматом», сообщается на официальном сайте клуба.
24-летний россиянин находился в команде из Грозного на просмотре.
«Антон Швец, в карьере которого были испанские клубы «Сарагоса» и «Вильярреал», тренируется с командой с первого дня сборов. Главный тренер Олег Кононов следил за испанской карьерой игрока, а возглавив «Ахмат» пригласил его на просмотр. Антон быстро адаптировался в коллективе, выкладывается на тренировках, проявляет себя в контрольных матчах. В последней игре он отметился голом в ворота чемпиона Австрии – «Ред Булл». Играя на позиции опорного полузащитника действует по ситуации: где надо хладнокровно, где надо - жестко. Я поздравляю Антона с подписанием контракта, желаю ему удачи и успехов в нашем клубе!», - написал в инстаграме президент «Ахмата» Магомед Даудов.