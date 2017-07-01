Алия Мустафина: Сейчас у меня нет никаких планов по возвращению

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина пока не планирует возвращаться в большой спорт.

- Предстоящий чемпионат мира, конечно, пройдет без меня. К тому времени я даже еще не начну пробовать восстанавливаться. Сейчас у меня нет никаких планов по возвращению, мне совсем не до тренировок. Другие мысли, все-таки дочка дома. У нас все отлично! Всю себя я посвящаю ей и семье. А дальше посмотрим, - рассказала Мустафина.

Напомним, в ноябре прошлого года Алия Мустафина вышла замуж за российского бобслеиста Алексея Зайцева, а в июне родила дочь.

