«Химки» продлили контракт с Вяльцевым

БК «Химки» подписал новый контракт с защитником Егором Вяльцевым.

«Следующий сезон с опцией продления еще на один год (1+1) вице-капитан проведет в нашей команде», - сообщается на официальном сайте клуба.



В прошлом сезоне Вяльцев принял участие в 31 матче Единой лиги ВТБ. В среднем он проводил на площадке по 14,9 минуты, набирал по 4,2 очка, собирал по 1,9 подбора и отдавал по 1,2 передачи.