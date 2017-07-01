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«Химки» продлили контракт с Вяльцевым

Источник:  БК «Химки»Комментарии

БК «Химки» подписал новый контракт с защитником Егором Вяльцевым.

«Следующий сезон с опцией продления еще на один год (1+1) вице-капитан проведет в нашей команде», - сообщается на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне Вяльцев принял участие в 31 матче Единой лиги ВТБ. В среднем он проводил на площадке по 14,9 минуты, набирал по 4,2 очка, собирал по 1,9 подбора и  отдавал по 1,2 передачи.

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