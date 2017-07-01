Валерий Петраков: «Томи» нужны пять-шесть новых игроков

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков заявил, что команде нужно серьезное усиление.

«Говорить о задачах клуба на следующий сезон преждевременно, пока команда не сформирована. Этот процесс может растянуться на месяц, может, больше. Нам нужны футболисты во все линии, как минимум 5-6 игроков», - приводит слова Петракова ТАСС.

Напомним, по итогам сезона-2016/17 «Томь» не смогла сохранить место в премьер-лиге. Предстоящий сезон команда проведет в ФНЛ.