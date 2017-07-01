Валерий Петраков: «Томи» нужны пять-шесть новых игроков
Источник: ТАССКомментарии
Главный тренер «Томи» Валерий Петраков заявил, что команде нужно серьезное усиление.
«Говорить о задачах клуба на следующий сезон преждевременно, пока команда не сформирована. Этот процесс может растянуться на месяц, может, больше. Нам нужны футболисты во все линии, как минимум 5-6 игроков», - приводит слова Петракова ТАСС.
Напомним, по итогам сезона-2016/17 «Томь» не смогла сохранить место в премьер-лиге. Предстоящий сезон команда проведет в ФНЛ.
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