Андре Силва: Португалия ответственно подходит к матчу с Мексикой

Нападающий сборной Португалии Андре Силва заявил, что команда очень серьезно готовится к матчу за бронзу на Кубке конфедераций с командой Мексики.

«Я бы хотел сыграть в финале, но это не значит, что мы не будем максимально ответственны в завтрашней встрече и не будем стараться занять третье место. Я представляю свою страну и приехал сюда, чтобы помочь моей команде. Все игроки получают положительный опыт, выступая на этом турнире. Мы делаем все необходимое, чтобы добиться завтра победного результата», - приводит слова Силвы ТАСС.

Напомним, матч за третье место состоится 2 июля на стадионе «Открытие» в Москве.