Андре Силва: Португалия ответственно подходит к матчу с Мексикой
Источник: ТАССКомментарии
Нападающий сборной Португалии Андре Силва заявил, что команда очень серьезно готовится к матчу за бронзу на Кубке конфедераций с командой Мексики.
«Я бы хотел сыграть в финале, но это не значит, что мы не будем максимально ответственны в завтрашней встрече и не будем стараться занять третье место. Я представляю свою страну и приехал сюда, чтобы помочь моей команде. Все игроки получают положительный опыт, выступая на этом турнире. Мы делаем все необходимое, чтобы добиться завтра победного результата», - приводит слова Силвы ТАСС.
Напомним, матч за третье место состоится 2 июля на стадионе «Открытие» в Москве.
Матч
Место и дата
02 июля 15:00, Спартак, Текстовая трансляция
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