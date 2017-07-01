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Антон Кобялко: На матчах РФПЛ в Хабаровске будут аншлаги

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

Нападающий «СКА-Хабаровск» Антон Кобялко поделился ожиданиями от дебюта дальневосточников в премьер-лиге.

- О чем думает нападающий Кобялко накануне старта нового чемпионата в России?
- О премьер-лиге. О том, что почти мы все дебютируем в этом турнире - клуб, город, очень многие футболисты, тренерский штаб. Я лично десять лет этого момента жду!

- О чем мечтает команда накануне своего дебюта в компании лучших клубов России?
- Хотим проверить себя, свои амбиции на этом уровне. По возможности - показать себя и Хабаровск тем, кто уже давно играет в премьер-лиге.

- Волнуетесь?
- Нет. Пока вообще никакого намека на волнение. Играть бы поскорее! Настроение в коллективе примерно такое.

- Когда в России снова будут ходить на футбол с таким же удовольствием и интересом?
- В Хабаровске будут аншлаги, уверен. Город ждет премьер-лигу. На домашних играх у нас будет праздник. Люди ждут футбола. Мы это прекрасно знаем и ценим.

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