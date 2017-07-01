Зампред правительства Мордовии: До конца года достроим стадион, сейчас он готов на 70 процентов

Заместитель председателя правительства Мордовии Алексей Меркушкин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о подготовке Саранска к чемпионату мира-2018.

- В целом все идет по плану. До конца года мы должны достроить стадион, сейчас он готов более чем на 70 процентов. Также до конца года мы достроим в аэропорте новый терминал, взлетно-посадочную полосу. А так ни по одному объекту нет существенных задержек. Подготовка идет нормально, первый матч на стадионе пройдет весной, - сказал Меркушкин корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Калининград, Саранск, Волгоград, Ростов, Сочи, Самара, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москва. Участие в турнире гарантировали Россия, Иран и Бразилия.