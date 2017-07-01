Зампред правительства Мордовии: Будут приложены все усилия, чтобы «Мордовия» начала восхождение

Заместитель председателя правительства Мордовии Алексей Меркушкин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о вылете «Мордовии» из ФНЛ.

- Вылет «Мордовии» во второй дивизион - большой удар для региона?

- Это, конечно, неприятное событие для нас. Таков спорт. Будут приложены все усилия, чтобы команда начала восхождение. Вылет - это не очень хорошо, но с другой стороны, игроки должны проявить характер, потому что ниже падать уже некуда.

- За два года получится вернуться в РФПЛ?

- Хотелось бы, чтобы на новом стадионе играла команда премьер-лиги. Я бы сейчас так сказал: хочется, чтобы это была команда с большой буквы. Неважно, где она играет. Если у нее получится играть хорошо, зрелищно, и игра приятна болельщикам - тогда люди будут ходить. Для этого необязательно в премьер-лиге играть. Сначала хотелось бы, чтобы сформировался боеспособный коллектив, и болельщикам импонировала игра футболистов. Тогда можно будет ставить задачи выхода в премьер-лигу, - сказал Меркушкин корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Мордовия» по итогам сезона-2016/17 набрала 40 очков в 38 матчах первенства ФНЛ и с 17-го места вылетела во второй дивизион. Также из ФНЛ вылетели саратовский «Сокол», «Спартак-Нальчик» и нижнекамский «Нефтехимик».

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Калининград, Саранск, Волгоград, Ростов, Сочи, Самара, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москва. Участие в турнире гарантировали Россия, Иран и Бразилия.