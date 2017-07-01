Агент Уна: «Зенит» связался с нами через Роберто Манчини, но не та лига, которую мы ищем

Агент полузащитника «Бордо» Адама Уна Самюэль Замбелли рассказал о решении не переходить в «Зенит».

- «Наполи» долгое время следил за Уна, они несколько раз обращались к нам. У нас были контакты с «Ромой» и «Зенитом», но неопалитанцы отслеживали его около года. «Зенит» связался с нами через Роберто Манчини, но мы не были уверены в российском варианте. Эта не та лига, которую мы ищем, - приводит слова Замбелли Football Italia.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Зенит» был готов отдать за Уна 15 млн евро.

Адам Уна в сезоне-2016/17 провел 26 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.