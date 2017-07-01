Плишкова выиграла турнир в Истбурне, одолев Возняцки
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла датчанку Каролин Возняцки в финале турнира в Истбурне.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 21 минуту, - 6:4, 6:4.
Плишкова десять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и отыграла все четыре брейк-пойнта.
Истбурн (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 819 000 долларов
Финал
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Возняцки К. (Дания) - 6:4, 6:4
Место и дата
01 июля 14:30, , Онлайн-трансляция
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