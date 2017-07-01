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Теннис  Плишкова6:4, 6:4Возняцки
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Плишкова выиграла турнир в Истбурне, одолев Возняцки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла датчанку Каролин Возняцки в финале турнира в Истбурне.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 21 минуту, - 6:4, 6:4.

Плишкова десять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и отыграла все четыре брейк-пойнта.

Истбурн (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 819 000 долларов
Финал

Матч

Плишкова К. (Чехия) - Возняцки К. (Дания) - 6:4, 6:4

Место и дата

01 июля 14:30, , Онлайн-трансляция

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