Юлиан Дракслер: Не думаю, что погодные условия в Петербурге сыграют большую роль

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций против Чили.

– Мы очень горды, что вышли в финал. Мы находимся в оптимальной форме. Мы знаем, что Чили – сильный соперник. Мы все готовы и с удовольствием хотим выйти играть.



– Вы написали открытое письмо российским болельщикам. Какой опыт вы здесь приобрели?

– Как я сказал в письме, нас здесь приняли очень тепло. Все было хорошо организовано, и нам ни о чем не пришлось заботиться. Мы занимались своей задачей – играть в футбол. Здесь была проделана хорошая работа. Все очень здорово.

– На стадионе поле вязкое, в городе идет дождь. Может это сказаться в матче?

– Хорошо, что не каждый день 30 градусов. Мы можем и под дождем играть. Не думаю, что эти условия сыграют большую роль. Все будет зависеть от формы. Каждый готов сыграть 90 или 120 минут. Это потребует больших сил, но остальные условия будут хорошими, – приводит слова Дракслера корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00, церемония закрытия турнира - в 19:15. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.