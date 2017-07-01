Йоахим Лев: Мы должны показать лучшую игру, если хотим победить сборную Чили

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций против Чили.

– Внутри команды настроение очень хорошее. В полуфинале нам повезло, мы прошли дальше, теперь мы в Петербурге. Мы вышли в финал заслуженно. И Германия, и Чили во время турнира были лучшими командами. В финале будет много борьбы, интенсивности. Обе команды хотят завоевать Кубок конфедераций. Мы знаем, что нас ждет: Чили - хорошая команда, с навыками, опытом. Мы должны будем показать лучшую игру, если хотим победить.

– Вас критиковали за выбор игроков. Выход в финал оправдал ваш состав?

– Критику я воспринял, но это не необычно. Перед каждым турниром ведутся дискуссии. Всегда есть решения, которые чем-то обусловлены. Да, я решил привезти команду с небольшим международным опытом. Но я был уверен, что мы сможем хорошо себя показать. Что будет на чемпионате мира, сложно сказать. Некоторые игроки показали себя позитивно, можно сказать, что все игроки это сделали. Мы ставили цель - развиваться с каждой игрой. И ее мы достигли. Я доволен турниром.

– Есть проблема, когда вы приезжаете из холодного в теплый, наоборот – нет. В Сочи было хорошо – тепло, солнышко. Но мы быстро приспособились к этим условиям. Это будет хорошо для игры. Во время матча с Мексикой было очень влажно, и в прохладной погоде будет полегче, – приводит слова Лева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00, церемония закрытия турнира - в 19:15. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.