«Монако» отказалось продавать Фабиньо в «ПСЖ»
Источник: L'EquipeКомментарии
Руководство «Монако» отказалось продавать Фабиньо в «ПСЖ» за 45 миллионов евро. Об этом информирует L`Equipe.
Как сообщает французское издание, сам бразилец был не против перехода в «ПСЖ», где ему предлагали очень выгодные условия личного контракта.
Напомним, что ранее сайт журналиста Sky Sports Джанлуки Ди Марцио сообщил о том, что Фабиньо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», а сумма трансфера может составить до 50 миллионов евро (плюс бонусы).
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