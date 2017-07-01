Руководство «Монако» отказалось продавать Фабиньо в «ПСЖ» за 45 миллионов евро. Об этом информирует L`Equipe.

Как сообщает французское издание, сам бразилец был не против перехода в «ПСЖ», где ему предлагали очень выгодные условия личного контракта.

Напомним, что ранее сайт журналиста Sky Sports Джанлуки Ди Марцио сообщил о том, что Фабиньо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», а сумма трансфера может составить до 50 миллионов евро (плюс бонусы).