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Йоахим Лев: Кубок конфедераций и чемпионат мира до 21 года мало влияют на ЧМ-2018

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от победы молодежной сборной на ЧМ-2017.

– Вчера на чемпионате Европы до 21 года ребята выиграли. Вы следили? Что эта победа значит для состава на ЧМ-2018?
– Я, конечно, поздравил их. Это нас очень порадовало. Некоторые из наших игроков играли в той команде - Горецка, Вернер, они играли важные роли там. Это говорит о том, что проделана хорошая работа на уровне академий. Была заложена хорошая основа. В стране теперь эйфория, все довольны. Но на чемпионате мира мы должны ориентироваться на лучших - Месси, Роналду. Мы должны приложить нечеловеческие усилия, не допускать никаких ошибок. Кубок конфедераций и чемпионат до 21 года мало влияют на ЧМ-2018, – приводит слова Лева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00, церемония закрытия турнира - в 19:15. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

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