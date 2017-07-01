Йоахим Лев: Самое сложное время для немецкого футбола еще не прошло

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от финала Кубка конфедераций против Чили.

– Мы восхищаемся процессом подготовки Германии к крупным турнирам. В чем секрет?

– У нас очень хорошая основа. За последние 10 лет мы эту основу развивали. После 2004 года немецкий футбол оказался на низком уровне. Стало понятно, что надо что-то менять. Делать акцент на технику, тактические ходы. У нас играет много хороших молодых игроков. Но это не значит, что самое сложное время прошло. Следующие 5-10 лет покажут, смогут ли эти игроки показать хороший результат. У нас много хороших игроков. Но смогут ли они выйти на мировой уровень? Когда они выиграют чемпионат мира, тогда можно будет об этом говорить. В Германии мы удивляемся, что много хороших игроков играют в Чили! Они выигрывают у Бразилии, Аргентины, Колумбии. Там 11 игроков мирового уровня! А страна маленькая, – приводит слова Лева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, финал между Германией и Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 21:00, церемония закрытия турнира - в 19:15. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.