Марко Петкович: Горжусь, что стал первым после Видича сербом, перешедшим в «Спартак»
Новичок «Спартака» Марко Петкович поделился эмоциями от перехода в московский клуб.
Ранее красно-белые сообщили о подписании контракта с 24-летним защитником «Црвены Звезды».
- Во-первых, я очень горд, а во-вторых, это очень большой шаг вперед в моей карьере, - сказал Петкович. - И еще здорово, что я пришел в «Спартак» именно из «Црвены Звезды». Именно из этого сербского клуба тринадцать лет назад в «Спартак» перешел Неманья Видич. Причем, мне рассказывали, что он также подписал контракт в начале июля. Карьера Видича в спартаковской футболке сложилась счастливо. Но я не смею проводить аналогию и загадывать наперед. Поскольку Видич - это легенда европейского футбола. А я пока лишь в середине пути. Но я первый сербский футболист, который пополнил ряды «Спартака» после Неманьи. И это тоже, не скрою, большая честь для меня!