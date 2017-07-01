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Форвард «Партизана» попал в сферу интересов ЦСКА и «Спартака»

Источник:  Sportske.netКомментарии

Нападающий «Партизана» Урош Джурджевич находится в сфере интересов ЦСКА и «Спартака». Об этом информирует Sportske.net.

Как сообщает сербское издание, в ходе сегодняшнего товарищеского матча между ЦСКА и «Партизаном» руководство армейского клуба просмотрит 23-летнего форварда.

В минувшем сезоне Джурджевич провел 29 матчей чемпионата Сербии в составе «Партизана», в которых забил 24 гола.

Напомним, что встреча между ЦСКА и «Партизаном» состоится в Австрии в субботу, 1 июля. Матч пройдет в городе Вильдон и начнется в 18:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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