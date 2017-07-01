«Арсенал» арендовал у ЦСКА полузащитника Ткачева
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Полузащитник ЦСКА Сергей Ткачев пополнил состав тульского «Арсенала», за который будет выступать на правах аренды, сообщается на официальном сайте армейцев.
Соглашение столичного клуба с «Арсеналом» рассчитано до окончания сезона-2017/18 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.
В прошлом сезоне 28-летний Ткачев выступал на правах аренды в «Крыльях Советов», где провел 20 матчей и забил два гола.
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