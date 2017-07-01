«Цзянсу Сунин» под руководством Капелло уступил команде Виллаш-Боаша

В матче 15-го тура китайской Суперлиги «Цзянсу Сунин»под руководством Фабио Капелло уступил «Шанхай СИПГ», главным тренером которого является Андре Виллаш-Боаш, со счетом 0:1.

Единственный мяч в этой встрече на 54-й минуте забил бразильский нападающий Элкесон.

Отметим, что в трех матчах под руководством Капелло «Цзянсу Сунин» дважды уступил и раз сыграл вничью.

В таблице первенства «Цзянсу Сунин»Ю, имея в активе 9 очков занимает 15-е место, «Шанхай СИПГ» набрал 36 очков и находится на втором месте.