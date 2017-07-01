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Официально: Сергей Калинин перешел в СКА

Источник:  ХК СКАКомментарии

Нападающий «Нью-Джерси Девилз» Сергей Калинин продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт армейцев.

Соглашение армейского клуба с игроком рассчитано на три года.

Напомним, прошлый сезон Калинин провел в  «Нью-Джерси Девилз» и фарм-клубе «Торонто Мейпл Лифс» «Торонто Марлис», который выступает в АХЛ.

За «дьяволов» в сезоне-2016/17 26-летний хоккеист провел 43 матча и набрал 4 (2+2) очка.

Всего в НХЛ на его счету 121 матч, в которых он набрал 19 (10+9) очков.

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