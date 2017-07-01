Официально: Сергей Калинин перешел в СКА

Владислав Гавриков: Остался в КХЛ, потому что моя карьера здесь идет по нарастающей

Защитник сборной России Владислав Гавриков рассказал, почему он отверг предложение из НХЛ и решил продолжить карьеру в КХЛ, перейдя из «Локомотива» в СКА.