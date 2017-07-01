Официально: Сергей Калинин перешел в СКА
Источник: ХК СКАКомментарии
Нападающий «Нью-Джерси Девилз» Сергей Калинин продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный сайт армейцев.
Соглашение армейского клуба с игроком рассчитано на три года.
Напомним, прошлый сезон Калинин провел в «Нью-Джерси Девилз» и фарм-клубе «Торонто Мейпл Лифс» «Торонто Марлис», который выступает в АХЛ.
За «дьяволов» в сезоне-2016/17 26-летний хоккеист провел 43 матча и набрал 4 (2+2) очка.
Всего в НХЛ на его счету 121 матч, в которых он набрал 19 (10+9) очков.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически