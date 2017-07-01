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Нападающий Калинин перешел в СКА

Источник:  ХК СКАКомментарии

СКА заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение рассчитано на три года.

Ранее игрок выступал в Северной Америке, минувший сезон провел в «Нью Джерси» и «Торонто Марлис».

Калинин - воспитанник омского «Авангарда», в системе которого начал профессиональную карьеру в 2008 году. В сезоне 2014/15 стал капитаном основной команды. Начал следующий сезон в «Нью Джерси», а в минувшем был обменян в «Торонто». В результате обмена с «Авангардом» СКА приобрел спортивные права на Калинина в апреле 2017 года.

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