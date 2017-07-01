Агент Да Косты: У Стефана есть предложения от четырех клубов НХЛ

Агент 27-летнего французского форварда Стефана Да Косты Александр Черных рассказал, что нападающий имеет предложения сразу от четырех клубов НХЛ.

- На сегодняшний день у Стефана есть предложения от четырех клубов НХЛ, в данный момент ведутся переговоры, обсуждается не только финансовая сторона, но и выбирается подходящий клуб для хоккеиста. Нападающий очень хочет играть в НХЛ, но нужно понимать, что одного желания мало. Несмотря на приличное предложение от клубов, стоит осознавать, что игрок не намерен сидеть на скамейке. Если переговоры сорвутся, то будем обсуждать с ЦСКА дальнейшую карьеру игрока в клубе, - передает слова Черных ТАСС.

Ранее журналист телеканала TSN Даррен Дрегер сообщил, что Да Коста на сто процентов решил провести следующий сезон в НХЛ.

В минувшем сезоне Да Коста провел в регулярном чемпионате КХЛ 24 матча в составе ЦСКА, забросил 9 шайб и отдал 11 результативных передач.

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