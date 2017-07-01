Сборная Германии провела тренировку на «Петровском»
Национальная команда Германии в Петербурге готовится к финалу Кубка конфедераций против Чили.
Подопечные Йоахим Лева провели занятие на стадионе «Петровский» в полном составе.
Марк-Андре тер Штеген отрабатывает игру в касание с другими вратарями #КК2017 pic.twitter.com/9cI65R9Frp— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 1 июля 2017 г.
Напомним, Германия вышла в финал турнира после победы в полуфинале над Мексикой со счетом 3:0.
Матч Германия – Чили пройдет 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург», встреча начнется в 21:00.
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