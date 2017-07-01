«Челси» объявил о переходе Кабальеро из «Манчестер Сити»

«Челси» подписал контракт с аргентинским голкипером Вилли Кабальеро, ранее выступавшим в составе «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт лондонской команды.

- Я очень горд перейти в «Челси», в клуб чемпионов Англии. Я с нетерпением жду, когда встречусь с ребятами и смогу помочь клубу добиться большего успеха в будущем сезоне, - приводит слова Кабальеро пресс-служба клуба.

Кабальеро выступал за «Манчестер Сити» с 2014 года. В минувшем сезоне 35-летний Кабальеро провел 27 встреч, пропустив 26 мячей.