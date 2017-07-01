Джокович выиграл турнир в Истбурне, одолев Монфиса
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Серб Новак Джокович обыграл француза Гаэля Монфиса в финале турнира в Истбурне.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 16 минут, - 6:3, 6:4.
Джокович 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. У Монфиса 6 эйсов и 1 ошибка на подаче.
Истбурн
(Великобритания)
Турнир ATP
Покрытие: трава
Призовой фонд: 710 480 долларов
Одиночный разряд
Финал
Джокович (Сербия) – Монфис (Франция) - 6:3, 6:4.
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