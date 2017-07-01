После финала Кубка конфедераций Дворцовый мост разведут под гимн «Зенита»
Источник: «Мостотрест»Комментарии
После финального матча Кубка конфедераций в Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку Василия Соловьева-Седого, сообщает пресс-служба «Мостотреста».
Композиция Василия Соловьева-Седого «Слушай, Ленинград» стала основой для гимна петербургского клуба.
Напомним, финальный матч Кубка конфедераций Германия – Чили пройдет 2 июля в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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