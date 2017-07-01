«Тампа-Бэй» подписала контракт новичка с защитником Сосуновым
Источник: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»Комментарии
«Тампа-Бэй» заключила трехлетнее соглашение новичка с российским защитником Олегом Сосуновым. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Напомним, что 19-летний Сосунов был выбран «Тампой» в шестом раунде драфта новичков НХЛ 2016 года под общим 178-м номером.
В минувшем
сезоне защитник выступал за ярославский «Локо», за который провел 32 матча.
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