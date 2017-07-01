Дмитрий Кириченко: Новички «Ростова» – качественные и опытные игроки

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился своим мнением по поводу последних изменений в донском клубе.

- Давайте скажем откровенно, у нас строится новая команда, учитывая, что 7-8 футболистов основного состава ушли в другие клубы. Нам нужно пополнение, и уже сейчас появляются новые игроки. Хорошо, что это качественные и опытные футболисты, так как, когда строится новая команда – опыт и интеллект футболиста помогают быстрее наладить организацию игры, - сказал Кириченко в эфире «ROSTOV TV»

Напомним, что Кириченко вошел в тренерский штаб Леонида Кучука, который 9 июня был назначен главным тренером «Ростова».