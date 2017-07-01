Официально: Паредес перешел в «Зенит»
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес перешел в «Зенит», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Соглашение с игроком рассчитано на четыре года.
Напомним, в прошлом сезоне Паредес сыграл за «Рому» 27 матчей в чемпионате Италии и забил три гола.
По оценке портала Transfermarkt, стоимость аргентинца - 13 миллионов евро.
Ранее «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитником ростовчан Кристианом Нобоа, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым, защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым и полузащитниками «Ростова» Дмитрием Полозом и Александром Ерохиным.
Первый матч в чемпионате России-2017/18 сине-бело-голубые проведут 16 июля в гостях против «СКА-Хабаровска».
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