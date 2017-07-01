Защитник Радунович не подошел «Арсеналу»
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Защитник Ристо Радунович покинул расположение «Арсенала», в котором находился на просмотре, сообщает официальный твиттер тульского клуба.
25-летний игрок с 2010 по 2014 год выступал за черногорский клуб «Будучность». Затем в сезоне-20 14/15 перебрался в сербский «Борац». После неудачного сезона в составе «зебр» защитник вернулся в «Будучность», с которой в прошлом сезоне стал обладателем золотых медалей чемпионата Черногории. В 24 матчах Радунович отметился четырьмя забитыми мячами.
На счету Радуновича 20 матчей за молодежные сборные Черногории разных возрастов.Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически