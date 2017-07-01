«Зенит» заплатил 23 миллиона евро за переход Паредеса из «Ромы»

Итальянская «Рома» подтвердила достижение договоренности с «Зенитом» о переходе Леандро Паредеса и назвала сумму трансфера полузащитника.

«За переход Паредеса «Зенит» заплатит фиксированную сумму в размере 23 миллионов евро. В случае удачного выступления «Рома» может получить в качестве бонусов еще 4 млн евро», - говорится в сообщении на официальном сайте итальянского клуба.

Ранее официальный сайт «Зенита» сообщил о подписании четырехлетнего контракта с аргентинцем.

Напомним, в минувшем сезоне Паредес сыграл за «Рому» 27 матчей в чемпионате Италии и забил три гола. По оценке портала Transfermarkt, стоимость аргентинца - 13 миллионов евро.