«Зенит» заплатил 23 миллиона евро за переход Паредеса из «Ромы»
Источник: ФК «Рома»Комментарии
Итальянская «Рома» подтвердила достижение договоренности с «Зенитом» о переходе Леандро Паредеса и назвала сумму трансфера полузащитника.
«За переход Паредеса «Зенит» заплатит фиксированную сумму в размере 23 миллионов евро. В случае удачного выступления «Рома» может получить в качестве бонусов еще 4 млн евро», - говорится в сообщении на официальном сайте итальянского клуба.
Ранее официальный сайт «Зенита» сообщил о подписании четырехлетнего контракта с аргентинцем.
Напомним, в минувшем сезоне Паредес сыграл за «Рому» 27 матчей в чемпионате Италии и забил три гола. По оценке портала Transfermarkt, стоимость аргентинца - 13 миллионов евро.
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