«Зенит» заплатил за Паредеса 23 миллиона евро

«Зенит» купил полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса за 23 миллиона евро, сообщает официальный сайт «Ромы».



На официальном сайте итальянского клуба также сообщается, что сделка включает в себя различные бонусы: дополнительно итальянцы могут получить еще 4 миллиона евро.

Напомним, Паредес официально стал игроком «Зенита», подписав контракт на четыре года.

В прошлом сезоне футболист сыграл за «Рому» 27 матчей в чемпионате Италии и забил три гола.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость аргентинца - 13 миллионов евро.

Ранее «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитником ростовчан Кристианом Нобоа, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым, защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым и полузащитниками «Ростова» Дмитрием Полозом и Александром Ерохиным.

Первый матч в чемпионате России-2017/18 сине-бело-голубые проведут 16 июля в гостях против «СКА-Хабаровска».