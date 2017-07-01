Паредес поблагодарил болельщиков «Ромы» за поддержку

Новичок «Зенита» Леандро Паредес в инстаграме поблагодарил поклонников «Ромы» за поддержку.

- Просто хочу сказать спасибо за всю привязанность, что вы показали мне на протяжении многих лет, - написал Паредес в инстаграме.

Напомним, Паредес официально стал игроком «Зенита», подписав контракт на четыре года.

В прошлом сезоне футболист сыграл за «Рому» 27 матчей в чемпионате Италии и забил три гола.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость аргентинца - 13 миллионов евро.

Ранее «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым, защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым и полузащитниками «Ростова» Кристианом Нобоа, Дмитрием Полозом и Александром Ерохиным.

Первый матч в чемпионате России-2017/18 сине-бело-голубые проведут 16 июля в гостях против «СКА-Хабаровска».