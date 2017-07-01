Куликов подписал трехлетний контракт с «Виннипегом»
Источник: Twitter.comКомментарии
Российский защитник Дмитрий Куликов подписал контракт с «Виннипегом». Об этом в своем твиттере написал инсайдер телеканала TSN Даррен Дрегер.
Как сообщается, «Виннипег» заключил с Куликовым трехлетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в 4,33 миллиона долларов.
3 years, $4.33 aav for Kulikov in Wpg.— Darren Dreger (@DarrenDreger) 1 июля 2017 г.
Напомним, что срок соглашения между 26-летним Куликовым и «Баффало» истек 1 июля. В минувшем сезоне регулярного чемпионат НХЛ на счету Куликова 5 очков (2+3) в 47 матчах за «Баффало».
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