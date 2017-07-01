Агент Калинина: Сергей счастлив, что принял решение перейти в СКА

Агент Сергея Калинина Валерий Холин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о переходе нападающего в СКА.

– Быстро удалось договориться по контракту?

– Процесс был длительным, кропотливым, но стороны нашли понимание и пришли к общему знаменателю.

– Переговоры начались, когда фарм-клуб «Торонто», где Сергей заканчивал сезон, вылетел из плей-офф АХЛ?

– Переговорный процесс с участием Сергея закончился сегодня. Мы еще даже не все подтвердили. Да, СКА официально объявил о соглашении, они молодцы, потому что все очень хотели этого контракта. Мы еще оформляем техническую сторону контракта. Договор же выставляют в базу, там все проверяют, и тогда уже можно подтверждать переход.

– Вы говорили, что если будет предложение «Торонто» – рассмотрите в первую очередь. Оно было?

– Это уже осталось в прошлом, мне бы не хотелось обсуждать все предложения. Эпопея закончилась, и Сергей счастлив, что принял решение о переходе в СКА, – сказал Холин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, прошлый сезон Калинин провел в «Нью-Джерси Девилз» и фарм-клубе «Торонто Мейпл Лифс» «Торонто Марлис», который выступает в АХЛ.

За «дьяволов» в сезоне-2016/17 26-летний хоккеист провел 43 матча и набрал 4 (2+2) очка.

Всего в НХЛ на его счету 121 матч, в которых он набрал 19 (10+9) очков.