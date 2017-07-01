«Чикаго» заключило однолетний контракт с нападающим Шарпом

Форвард Патрик Шарп вернулся в «Чикаго». Об этом сообщает официальный сайт «Блэкхоукс».

Какк сообщается, Шарп, ранее уже выступавший за «Чикаго» в 2005-2015 годах, подписал контракт сроком на один год.

Два последних сезона 35-летний форвард выступал за «Даллас». В минувшем сезоне Шарп в регулярном чемпионате НХЛ провел 48 матчей и набрал 18 (8+10) очков.

